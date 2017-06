No suelo comulgar con las tesis y posiciones de Jesús Maraña porque me parece un periodista con buena intención pero demasiado deudor del sistema, y por lo tanto muy ‘blandito’, por definirlo de alguna forma. Tampoco me gusta Infolibre, el medio del que es director. Pero a cada cual lo suyo. En esta intervención me parece que ha estado impecable.

No hay mejor definición que la de filibusterismo parlamentario para calificar lo que se pudo vivir ayer en la Asamblea de Madrid. Pero no se podía esperar otra cosa de los grandes profesionales del PP. Aunque habría que aclarar que sin la imprescindible complicidad de Paloma Adrados, la presidenta de esa Asamblea, hubiera resultado inútil la estrategia.

Pero con lo que de verdad estoy más de acuerdo, es en que habría que llevar a los tribunales al matón que ayer utilizó Cifuentes para embarrar hasta el asco la sesión. Y es que no hay circunstancia que justifique acusar a un partido como Podemos, guste más o guste menos, de tener ideas nazis, ni afirmar que está compuesto por pederastas, traficantes de drogas y abusadores sexuales.

Todo tiene un límite. Y salvando que el de la injuria no debería ser tenido en cuenta, porque no ofende quien quiere sino quien puede, los de la calumnia y la amenaza sí deberían ser puestos en conocimiento de la justicia.

Y pensando además que sería muy positivo para la población que semejante individuo fuera inhabilitado para ejercer ningún tipo de representación social. Y de paso tampoco su adiestradora.