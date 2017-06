El Salmón Contracorriente | 12 junio 2017

La semana pasada se lanzó el Bank of the Commons, una nueva herramienta del ecosistema FairCoop que ofrece alternativas para pagos y sistemas monetarios y que apoya la economía cooperativa a escala global y local.

Los sistemas de pagos están copados por los gigantes de las tarjetas bancarias: Visa, Mastercard y American Express dominan el mercado. Frente a ello, existe la tecnología blockchain, una especie de sistema contable público que todas las personas participantes en el sistema pueden consultar. El blockchain es la tecnología del bitcoin, la criptomoneda más famosa, y en la actualidad está siendo estudiada por la gran banca como el Santander, UBS y Deutsche Bank entre otros.

La tecnología blockchain es es la que permite al Bank of the Commons la gestión de los servicios bancarios de una manera más transparente, con posibilidades que pueden usarse para recuperar la soberanía popular sobre las finanzas, los presupuestos participativos y la creación de dinero, tal y como se puede leer en su página web. Su misión es facilitar una transición gradual hacia un espacio ético postcapitalista, de modo de liberarnos del control del actual sistema bancario, optando en su lugar por un sistema justo y autogestionado. El Bank of the Commons pretende construir una alternativa financiera vinculada al sistema bancario oficial, combinando ambas opciones hasta que la primera sea suficientemente fuerte.

Los objetivos del Bank of the Commons son: