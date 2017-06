Isaac Rosa | El Diario | 12/06/2017

Hola, no os lo vais a creer pero vengo del futuro, he conseguido viajar en el tiempo. Bueno, tampoco he llegado muy lejos, solo he saltado día y medio, hasta la mañana del día después de la moción de censura. Como sabía que no os lo creeríais, me he traído pruebas: varios periódicos de ese día, además de unas grabaciones de tertulias radiofónicas y televisivas.

Mirad, estos son los titulares de portadas, editoriales, crónicas parlamentarias y columnas que los principales medios publicarán dentro de 24 horas: “Podemos fracasa en su moción”, “Fracaso de Iglesias”, “Podemos se queda solo”, “El numerito de Podemos”, “Rajoy vapulea a Iglesias”, “Solo separatistas y batasunos apoyan a Podemos”, “Revolcón a Iglesias”, “Rajoy sale reforzado”, “Iglesias se hace un Hernández Mancha”, “La moción se vuelve contra Podemos”, “Iglesias sale trasquilado”…

Aquí os dejo un editorial cualquiera, por si queréis leerlo: “Si Iglesias pretendía mostrar un nuevo perfil presidenciable y presentar Podemos como alternativa de gobierno, no lo consiguió: sus propuestas pueden excitar a su electorado más fiel, pero son irreales e irresponsables, propias de quien sigue pensando que el Congreso es un plató televisivo…”.

Ah, me he traído también un artículo de Antonio Navalón, titulado “Moción Millennial”, que ya os aviso que va a “incendiar las redes” el miércoles, porque no tiene desperdicio: “Me encantaría conocer una sola idea de Pablo Iglesias que no fuera un filtro de Instagram, una sola idea que transcienda”; “Al parecer, lo único que importa a Podemos es el número de likes , comentarios y seguidores en sus redes sociales”…

En las tertulias de radio y tele de ese día, más de lo mismo: aunque habrá unos pocos que encuentren elementos positivos en las propuestas de Podemos o critiquen el comportamiento de la bancada del PP, abundarán los opinadores alineados con el fracaso, el numerito, la irresponsabilidad, lo reforzado que queda Rajoy y lo debilitado que sale Iglesias, confirmando lo que el PP, visionario, ya ha anticipado este lunes: “La moción va a ser un claro fracaso de Podemos y, personalmente, de Pablo Iglesias”.

Habrá quien piense que no he viajado en el tiempo, que hay truco, y que estamos ante una de esas ocasiones en que el periodismo patrio se toma el día libre y deja escritas las portadas por adelantado, como hacen algunos en las huelgas generales (“condenadas al fracaso” desde semanas antes, y sentenciadas como fracasadas a las siete de la mañana sin esperar más).

No digo que no, que no haya quien tenga ya escrita su valoración de la moción de censura hace días, semanas, o incluso hace un mes y medio, cuando anunciaron su presentación y empezaron a lloverles palos por jugar con una cosa tan seria como una moción de censura. Desde entonces, algunos periodistas tienen clarísimo lo que va a pasar este martes en el Congreso (aquí un ejemplo, entre cientos), por mucho que Iglesias se esfuerce por exponer un programa de gobierno, buscar un acercamiento con el PSOE o desnudar al Gobierno. Tan claro lo tienen, que se pueden tomar la mañana libre, porque lo que pueda decir Iglesias ya está escrito, editorializado y opinado, a falta solo de añadir el color de su corbata, que por supuesto será un color fracasado.