Era más que previsible que esto iba a ocurrir, pero quedaba la duda y la esperanza (que es lo último que se pierde) de encontrarnos en el Pedro resucitado a alguien que además de haber entendido lo que le habían dicho las bases en las primarias de su partido, de verdad fuera tan ambicioso como parece. Pero no podía ser tan fácil. Y al final uno es lo que es, y no lo que parece. Y Pedro, aunque sí es ambicioso, no deja de ser una marioneta más.

Lo que sí sorprende un poco es lo rápido que cambia de registros este chico. Es algo asombroso. Y ante la mano tendida de Podemos –y ya sea esta porque los del partido morado se olían lo que iba a ocurrir y querían desenmascarar cuanto antes al resurrecto o porque sí tienen altura de Estado, o por ambas cosas– Pedro no ha esperado ni a que se enfríe el cadáver de la moción de censura para cerrar posiciones. Y lo ha hecho con contundencia. Aunque esta vez no ha utilizado a El País (ya se entiende el porqué), sino al único otro medio que se podía prestar a ser su tribuna sin llamar demasiado la atención: El Mundo.

Claro, clarísimo:

“Los vetos, reproches y ataques entre los que se venían a llamar fuerzas del cambio son algo más que piedras en el camino de la regeneración democrática que necesita España. Estos vetos son un muro que solo sirve al PP para atrincherarse en La Moncloa y malograr cualquier intento para desalojar de las instituciones a una derecha carcomida por la corrupción”.

Otra vez las fuerzas del cambio como impedimento. Otra vez utilizando el comodín del agua y el aceite. Otra vez más con el discurso del 20D.

“Por eso, quiero manifestar abiertamente que me esforzaré para conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno. Pero si continúan los vetos buscaré decididamente ese apoyo mayoritario al cambio en las urnas”.

Se esforzará, dice, pero tiene que ser con ‘las fuerzas del cambio’, claro. Y si esto no es posible (y tiene perfectamente claro que no lo es, como además dicta la lógica que debe ser), entonces nos tendremos que comer al Rajoy que su partido puso al frente del Gobierno (recomiendo leer el artículo del enlace) hasta el final de la legislatura.

“Haremos una oposición al servicio de la mayoría social, construiremos una alternativa solvente, tratando de sumar apoyos, generando un espacio de encuentro con las fuerzas del cambio y los actores sociales. A crear ese espacio de diálogo y trabajo parlamentario conjunto llamaremos a las fuerzas del cambio y a los colectivos sociales en las próximas semanas”.

Mira, Pedrito, esto es muy fácil, tú lo sabes y los demás también, deja ya de intentar tomarnos el pelo: ¿quieres que siga Rajoy, sí o no? Si no quieres que siga y quieres ser presidente, Podemos ya ha dicho que te votará y te lo pondrá fácil, y casi sin concesiones puedes contar también con el voto por obligación ética y de imagen de los partidos nacionalistas, que además de hacerlo con gusto, no pueden arriesgarse a que una negativa por peregrinas excusas no fuera bien acogida incluso por sus propios votantes, que tienen motivos sobrados para disfrutar sacando al PP del Gobierno. Y todo esto lo puedes hacer ya mismo. No hay por qué sufrir al PP ni un día más.

Los números sí daban y siguen dando, pero ya has decidido, y has decidido enredar para que nada cambie. Aunque mejor dicho, ya han decidido, porque tú no decides nada, y todo ese paripé que te han preparado ha sido una tomadura de pelo muy efectista y bien conducida.

En fin, lo dicho. Oye, Pedro… ¡vete a la mierda!