eldiario.es | 19/06/2017

Un desayuno informativo de Podemos ha vuelto a provocar el enfrentamiento entre el partido y un grupo de medios de comunicación. El País, El Periódico de Catalunya, la cadena SER, OkDiario, El Independiente y Voz Pópuli han denunciado este lunes haber sido “vetados” por Podemos de una convocatoria para dar a conocer a los nuevos portavoces estatales del partido.

El partido sostiene su derecho a invitar a los periodistas que considere a actos en off como el de este lunes y recuerda que nunca ha impedido preguntar en ruedas de prensa o en los pasillos del Congreso, en los habituales corrillos.

Podemos convocó la semana pasada a dos decenas de periodistas a un “desayuno en off” en su sede en Madrid. En lenguaje periodístico, un off the record es un acto o declaración que se convoca con el requisito previo de que lo que allí se comunique y hable no puede ser publicado, salvo acuerdo en sentido contrario. El objetivo del evento de este lunes era dar a conocer “a los nuevos y las nuevas portavoces estatales” de Podemos. eldiario.es fue invitado a la cita, pero no llegó a asistir –el redactor que acude habitualmente a las convocatorias de Podemos se encontraba siguiendo una rueda de prensa convocada por Alberto Garzón–.

Entre los medios convocados no estaban los cinco citados, según han denunciado este lunes. “Podemos confirmó después a estos periodistas que no estaban invitados a la convocatoria, sin darles explicación de los motivos”, dice la noticia aparecida en El País, que afirma que 17 medios acudieron a la reunión.

“Queríamos invitar a periodistas que respetan los off porque algunos no los respetan”, han respondido desde la dirección del partido a eldiario.es.

Las mismas fuentes han diferenciado entre los distintos actos informativos que un partido suele convocar: “Nosotros nunca echamos a los periodistas en los corrillos [pequeñas reuniones alrededor de un dirigente que suelen generarse sobre la marcha] o ruedas de prensa”, porque “eso son espacios donde se habla de política general”.

“Hoy queríamos que se conociera el lado humano de esos portavoces”, han explicado las mismas fuentes. “Se podrá compartir que el off se abra a más o menos medios, pero es una herramienta propia. ¿Por qué tengo que estar obligado si no van a poder hablar con confianza?”, se preguntan. “La prueba más evidente de que hay tener selección en los off se ve en que hay periodistas que se los saltan”, afirman desde Podemos.

No es el primer encontronazo entre Podemos y los periodistas. El más reciente, a cuenta de la presencia de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en la tertulia política de los lunes en la cadena SER. La emisora del Grupo Prisa rechazó que Montero sustituyera a Íñigo Errejón en el programa Hora 25 cuando, tras Vistalegre 2, la dirección de Podemos optó por cambiar a sus portavoces en los medios. La emisora defendió su derecho a invitar al programa a quien quisiera.

El pasado mes de marzo la Asociación de la Prensa de Madrid emitió un durísimo comunicado en el que acusaba a Podemos de “amenazar” a una serie de periodistas de los que ocultó su identidad.