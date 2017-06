Hay que ver la que se ha liado con el pobre Nacho que solo pasaba por allí. A quién se le ocurre poner en cuestión las últimas palabras de un moribundo en Carpetovetonia, si aquí, como todo el mundo sabe, todos los muertos son buenos.

Igual, aunque tampoco me hagáis mucho caso, tendríamos que empezar a respetar las opiniones de los demás. Si Nacho está de acuerdo con otra persona con que son una mierda las últimas palabras de ese señor que ha muerto mientras torturaba a una bestia noble que no le había hecho nada, creo yo que tiene derecho a expresarlo, y no solo a pensarlo. Y más si el tuit que provoca la adhesión tiene su ingenio. Y habrá quien por la misma regla de tres concluya que los demás también tienen derecho a decir que su opinión es una mierda, y seguramente tienen razón, pero ya es una cuestión personal el querer imponerse a la opinión de los demás sin ser nada original o tener una opinión propia. Aquello de ir a remolque porque no se tiene capacidad ni para ser mínimamente creativo.

A mí lo que me parecen las últimas palabras de Fandiño (creo que se apellidaba así) es intrascendentes, lo mismo en España que en Francia, y desde luego nunca las hubiera convertido en noticia (porque todo este follón viene de que sí lo han sido y en casi todos los medios). ¿Y qué si no “daos prisa que me estoy muriendo” puede decir a sus auxiliadores alguien que se está muriendo? Lo que sí hubiera sido excepcional es que dedicara su último aliento a tararear letras de Nacho Vegas, pero eso otro tan previsible, fuera de agudezas, no sé a quién le puede importar aparte de a familiares y amigos.

Puede que el problema también venga de que no estamos demasiado acostumbrados a que se dé tanta relevancia a una necrológica. Todos los días muere mucha gente, algunas veces incluso muere gente intentando salvar a otra gente, y la prensa o la televisión no nos lo hacen saber, y mucho menos nos hacen partícipes de sus últimas palabras. No sabemos qué dijo el bombero que murió apagando un incendio provocado, ni, aunque debiera ser obvio y casi se agradece que no lo pregunten, cómo se sienten los familiares y amigos del minero sepultado o del camionero que se ha estrellado contra el médico que acudía a atender una urgencia. Por eso quizá nos interesa más lo que diga o deje de decir un torero que muere en un espectáculo donde la muerte es la protagonista.

O fuera de las plazas (Para Cuarto Milenio: ¿quién le cagó?):

Ay, querido Fran, con lo creyente y cristiano que tú eres deberías meditar sobre todo ese odio que llevas a cuestas como una cruz.

A ver, que me disperso…

Vive y deja vivir. O haz lo que te venga en gana, que son cuatro días. Pero no parece muy razonable gastarlos en reprobar lo que digan los demás (otra cosa es lo que hagan, y más si eso te afecta a ti o a terceros que no se pueden defender). Y no me quiero poner de ejemplo, pero como no tengo ahora mismo a nadie más a mano diré que no suelo ir por ahí metiéndome con los comentarios originales de los fascistas o los neonazis o los votantes peperos, por ejemplo. Aunque alguna vez sí me meto con sus nauseabundas réplicas (como ahora). Sería una persona con una vida muy triste si dedicara mi tiempo a semejante estupidez. Como tampoco hubiera entrado a criticar un comentario que alabara las extraordinarias últimas palabras de Fandiño. Cada cual a lo suyo y que viva la libertad de expresión y la subjetividad de mejor, peor, o incluso pésimo gusto en esta cara del prisma.

Pero ampliad horizontes, queridos limitados vocacionales, y aprended a ser libres, que mola bastante. Y dejad en paz a Nacho Vegas. O mejor, escuchad sus letras, porque igual aprendéis a reíros un poco de vosotros mismos, y eso es un antídoto cojonudo contra ese veneno que te convierte en un zombie.