No es una broma, el PSOE de Andalucía tiene las cosas claras. ¿Para qué preocuparse? ¿No estás de día de playita y esas cosas? ¿Por qué no prolongarlo? Espera a que acabe de quemarse una reserva natural de primer orden y si eso ya, cuando no quede nada, te vuelves a casa.

En cuanto a dónde vas a pasar la noche… ¡sigue la fiesta y no duermas! O puedes confiar en la solidaridad de los vecinos. Pero a la Junta no recurras que están muy ocupados, aunque no precisamente contando el número de advertencias de los últimos meses sobre lo que iba a ocurrir en Doñana. No darían abasto.

Gobierno de Susana