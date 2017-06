El Partido Popular y Ciudadanos, en una nueva escenificación de ese matrimonio que bendice la corrupción madrileña, presentan al pleno del Ayuntamiento de Madrid, hoy miércoles 28 de junio, una propuesta de reprobación y cese del concejal Carlos Sánchez Mato y de la concejala Celia Mayer, por su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de los contratos que la empresa municipal Madrid Destino firmó con la empresa organizadora del Open de Tenis de Madrid.

El Partido Popular, con la colaboración de Ciudadanos, trata de levantar una cortina de humo tras la que esconder lo que podría ser un nuevo escándalo de corrupción de decenas de millones de euros y, con ello, dañar a Ahora Madrid intentando defenestrar a quienes han tenido la valentía de enfrentarse a la corrupción.

Y eso es de lo que estamos hablando, del precio de tirar de la manta. Haber detectado irregularidades y posibles ilegalidades que le han costado millones de euros al erario municipal y que han ido a los bolsillos de grandes empresas e individuos, no sale gratis.

Que la dirección del Partido Socialista de Madrid se pliegue a las exigencias de la derecha no es nuevo para nosotras. Pedro Sánchez, al pedir la dimisión del compañero Sánchez Mato y de la compañera Mayer, contradice de lleno sus propias palabras en la clausura del último Congreso del PSOE dirigiéndose a los protagonistas del 15M -un 15M que nació no olvidemos al calor de las políticas que puso en marcha su partido- y comprometiéndose a arremangarse para lograr un sistema democrático libre de corrupción; reclamando “soluciones justas frente a un partido corrupto de un Gobierno injusto que sólo ha traído precariedad y desigualdad”, y afirmando “frente a la corrupción, decencia”. ¿Son entonces solo frases hechas y marketing político? ¿O hay alguna intención de que se correspondan con acciones que en la realidad les den coherencia y contenido?

Pues eso, frente a la corrupción, decencia. Estamos seguras de que ése es el sentir de la mayoría de la militancia socialista, de la que estamos recibiendo en IU y Ahora Madrid múltiples mensajes de apoyo; estén a la altura de esa militancia y el miércoles, voten contra las propuestas del PP y de Cs y respalden a los concejales y concejalas de Ahora Madrid y su lucha contra la corrupción. Sus militantes se lo agradecerán.

La inmensa mayoría de la ciudadanía de Madrid espera de ustedes firmeza contra la corrupción de este sistema y de su representante político más aventajado, el Partido Popular, y eso no se hace votando de la mano de quienes han saqueado esta ciudad aplicando desaforadas políticas de inversiones, dilapidando el patrimonio público y condenando a la mayoría de las vecinas y vecinos a sufrir un verdadero subdesarrollo social con carencias dotacionales de todo tipo; se hace trabajando del lado de quienes están dispuestas a hacer frente a un modelo de ciudad libre de corruptelas y de expolios financieros; un gobierno, el de Ahora Madrid, en el que distintas personas, organizaciones y movimientos estamos manteniendo una titánica lucha para poner los recursos municipales al servicio de la gente y no de una minoría privilegiada.

No está de más recordar las palabras del fundador del Partido Socialista Pablo Iglesias Posse: “Nuestra acción nos creará enemigos; no nos importa. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo, de los que le roban, de los que le toman como explotable, será para nosotros una honra”. ¿De qué lado están los concejales y concejalas del Partido Socialista de Madrid? No se puede ser tibio con lo que define quién eres y dónde estás; si eres de izquierdas y estás con la mayoría social, aquí como con el CETA, no valen medias tintas, aquí de nuevo “no es no” y la abstención es estar con el Partido Popular. Lo demás sólo será liturgia y banalidad.

(*) Sol Sánchez (Coportavoz de IU Madrid), Lourdes Gómez (Coportavoz de IU Madrid ciudad) y Jordi Escuer (Responsable de Discurso político y formación de IU Madrid ciudad)