Parece mentira, pero esto es así de fácil: no hay por qué aceptar como inevitable lo que no son más que decisiones humanas en un sentido ideológico, pero que podrían ser justamente las contrarias sin ningún tipo de problema. La desigualdad no es un hecho natural, es un modelo de relaciones. La pobreza de la mayoría no es una consecuencia biológica, está predeterminada por una estructura que la favorece. La jerarquía no es un don divino, es una relación de escalas de poder asumida. Nada es como es porque tenga que ser indefectiblemente de la manera que actualmente es. Otra cosa es que por comodidad, por miedo o por incapacidad sobrevenida acabemos aceptándolo.

Pero este tipo de cuestiones casi serían lo de menos en este momento. Lo que ya no tiene ningún sentido es que otras cuestiones de plena actualidad y mucho más evidentes acabemos aceptándolas también como un mal menor y como algo que casi ni nos compete. Y no es verdad que sea inevitable mantener un Estado corrupto, aceptar que nos roben 60.000 millones de euros, que se dice pronto, y además para regalárselos a los más ricos. Y tampoco hay explicación lógica a aceptar que se destruyan los derechos que tanto había costado conquistar sin plantear siquiera una lucha digna.

Y es muy llamativo, en un país tan condicionado como este, que tenga que ser también un magistrado, y no el pueblo en las calles, el que levante la voz sobre algo tan evidente e insultante como que nos están robando la cartera mientras se ríen de nosotros en nuestra cara. A ver si espabilamos.

Aprovecho para dar las gracias, una vez más, a este juez valiente que desde hace años no deja de llamar a las cosas por su nombre. Y eso sabiendo lo que suele ocurrir habitualmente con los jueces que expresan libremente su opinión.