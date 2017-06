Cristina Fallarás | La Marea | 27 Junio 2017

La marca británica The Licktators comercializa un helado de leche materna. Según reza su campaña promocional: para que sepas “cuán deliciosa es la leche materna, sea cual sea tu edad”. La empresa Ambrosia Labs Milk, con sede en Utah (EEUU), dirige una clínica en Phnom Penh, capital de Camboya, donde se exprime a las madres para importar la leche de sus senos hasta Estados Unidos. La firma se ufana de ser la primera compañía norteamericana en importar leche materna humana desde el extranjero. “Compra leche segura para tu bebé” es uno de sus más populares reclamos.

Las dos informaciones anteriores son fruto de una búsqueda de meses ligada a los llamados “vientres de alquiler”. Y es probablemente lo único verdaderamente “nuevo” que se puede añadir hoy sobre el tema de los “productos” en el mercado fruto del cuerpo de las madres. Eso y que en mayo se celebraba en Madrid una feria de muestras con empresas dedicadas a ofrecer vientres de alquiler: Surrofair. En dicho mercado, 23 expositores pugnaban por brindar el mejor vientre para gestar a tu hijo. Y eso incluye, sobre todo, precio y la seguridad de que la madre de la criatura, la que la ha gestado, renuncie a ella de forma inmediata y definitiva una vez parida.

Algunas de las empresas más populares en España en este momento son las californianas Building Families o California Center for Reproductive Medicine, la canadiense Canadian Fertility Consulting, la checa IFV Center o, ya en España, Soñando Juntos y Neovida (Comunidad de Madrid) y Gestavida (Euskadi).

PROLIFERACIÓN DE EMPRESAS

Cualquier información necesita datos. En eso se basa el periodismo y justo eso es lo que falta actualmente sobre la compra de servicios para adquirir bebés gestados en vientres lejanos. El nombre que se le suele dar actualmente es “maternidad subrogada”, surrogacy en su acepción anglosajona. Sí cabe preguntarse por qué, sobre todo en el último año, aparece este debate una y otra vez en los espacios académicos y de comunicación. Por qué, si las personas que se plantean “alquilar vientres” son todavía una muy minoritaria parte de la población.

Básicamente por dos razones. La primera, porque pese a ser todavía un negocio muy residual, su crecimiento se ha acelerado. Y para hacer esta afirmación, de nuevo carecemos de datos concretos sobre cuántas personas tienen hijos gestados en vientres de alquiler, tanto en España como a nivel mundial. Sin embargo, se puede utilizar como síntoma la proliferación de empresas que los ofrecen. No florecen tantos y tan caros negocios alrededor de un producto que no “tiene salida”. También es cierto que, desde algunas asociaciones de bioética, sobre todo norteamericanas, como The Center for Bioethics and Culture Networks, se ha empezado a alertar sobre esta proliferación.

PERSONAJE FAMOSO O POPULAR

El pasado 16 de abril, el cantante Miguel Bosé hizo pública una foto tomada durante su viaje a Disnyeland París con sus cuatro hijos. Se trata de dos pares de gemelos conseguidos a través de sendos vientres de alquiler. Solo 15 días antes, uno de los protagonistas del archiconocido programa Sálvame (Telecinco), Kiko Hernández, narró su experiencia al ir a buscar a Estados Unidos a sus mellizas. No se sabe cuánto ha pagado Bosé por sus hijos. Hernández sí afirma que le han costado más de 140.000 euros. Además de estos dos conocidos personajes, la prensa se ha hecho eco de la “paternidad” subrogada de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Ezequiel Garay, los actores Nicole Kidman y Robert de Niro, el cantaor Miguel Poveda o la baronesa Carmen Thyssen.

Todas estas personas marcan eso que el mercado denomina “tendencias”. Lo que significa, ni más ni menos, que la mayoría de los medios de comunicación se ponen de acuerdo para publicitar alguno de sus comportamientos. En este caso, la compra de servicios de empresas para conseguir mujeres desconocidas que gesten a sus hijos.

ILEGAL EN ESPAÑA

La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida en España, en su Artículo 10, afirma: 1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero; 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto; y 3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales.

El hecho de que la compra de criaturas gestadas en vientres de mujeres que renuncian a ellas sea ilegal en España no obsta para que se publicite dicha práctica y se organicen ferias comerciales con dichos servicios en oferta.

“Se podría considerar que una feria como Surrofair es ilegal aquí”, afirma la abogada Ángela Alemany, especializada en violencias contra la mujer. “Estas prácticas no solo son nulas de pleno derecho en España, sino que además nuestra normativa afirma que se trata de prácticas contrarias al orden público”. En el Código Penal, la “maternidad subrogada” está tipificada como conducta criminal cuando media compensación económica. “Por lo tanto”, explica Alemany, “podría afirmarse que están haciendo propaganda de un acto criminal que va en contra del orden público”. Alude la letrada a la prohibición en España “de comerciar con el ser humano”. Sin embargo, detalla que los padres que se hacen con hijos a través de estos servicios pueden traerlos “por el interés superior del menor”.

«MODALIDAD ALTRUISTA»

Algo que llama la atención –además del supuesto “bajo consumo” de bebés para tanta oferta–, es que muy pocos países en el mundo contemplan este tipo de maternidad como abiertamente permitida o legal. Georgia, Rusia, Grecia y Ucrania son los países de referencia europeos para alquilar cuerpos de mujeres con la finalidad de que gesten una criatura para terceros. El caso estadounidense es paradigmático: en algunos estados, como California, se trata de una práctica no solo permitida, sino que ha convertido a este Estado en uno de los principales destinos del llamado “turismo reproductivo”, mientras en otros, como Nueva York, supone un delito penal.

En Francia, como en España, es ilegal. Y luego existe una larga lista de países donde solo se permite la denominada “modalidad altruista”, como Canadá, Portugal, Brasil o, en muy determinadas situaciones, Reino Unido y Holanda. Dicha “modalidad altruista” ordena que la madre usada para gestar no puede cobrar ningún tipo de retribución por sus servicios. Sí cobran, paradójicamente, todo el resto de personas que participan en el proceso: agencias de oferta, servicios jurídicos, servicios médicos, biólogos, enfermería, agencias de viajes, etcétera.

Una de las críticas a la “modalidad altruista”, hoy la más en boga, se basa en la falta de vigilancia, cuando no imposibilidad de hacerlo. Prácticamente no se conocen sanciones en ningún país a madres que han prestado su cuerpo gratis para gestar, lo que podría indicar una falta de celo de las autoridades en el control.

EL DEBATE

En este punto, un periodista debería estar en disposición de ofrecer el número de personas que, bien en España bien en cualquier otro país, han utilizado estos servicios. Por otra parte, también se debería conocer el global del dinero que, aproximadamente, mueve este sector económico. No es que estas cifras no estén al alcance de la prensa, sino que sencillamente no existen. Como tampoco está muy claro, en el caso de España, por ejemplo, a quién debería uno dirigirse para preguntar: ¿al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad? ¿Al de Economía? ¿A la Agencia Española de Consumo? Ninguno de ellos se hace cargo, evidentemente, de un “consumo” que aquí está vetado por la ley.

Los dos países que han manejado cifras y las han hecho públicas son India y China. Según los datos de la Confederación de la Industria India, el negocio de los “vientres de alquiler” movía en el país, en 2012, alrededor de 2,3 millones de dólares. Hay que indicar que en aquel momento, y desde el año 2000, India era “el paraíso” de los vientres de alquiler, por la proliferación de servicios y, sobre todo, por sus bajos precios. En cuanto a China, no se conocen los datos económicos, pero sí que los niños nacidos allí desde los años 90 superan los 25.000. En este momento, tanto en China como en India, los “vientres de alquiler” están prohibidos, en teoría, para los españoles. En el caso de China, porque la maternidad subrogada es ilegal. En el de India, porque solo pueden acceder a ella aquellas parejas heterosexuales casadas en cuyo país sea legal.

POSTURAS IRRECONCILIABLES

Sin embargo, pese a la falta de datos, sí existe información sobre la opinión que genera el “alquiler de vientres” en España. Y se trata de dos posturas, en general, radicales e irreconciliables, en contra y a favor. Para ilustrarlas valen las dos páginas web que lideran ambos discursos. En contra de los “vientres de alquiler”, nosomosvasijas.eu. A favor, sonnuestroshijos.com. En líneas generales, las primeras denuncian la cosificación del cuerpo de la mujer y la explotación que supone por parte de una población rica que convierte a los hijos en un bien de consumo. Las segundas defienden el derecho de las personas a tener hijos y la libertad de las mujeres para ganar dinero usando su cuerpo.

Quienes defienden que la mujer es libre para explotar su propio cuerpo suelen comparar la “maternidad subrogada” con la adopción o la donación de órganos. Quienes, por el contrario, se oponen, alegan que las mujeres que prestan su cuerpo no son libres, sino que participan de una explotación cruel por razones de pobreza, y que no es comparable con la donación, sino con el tráfico de órganos, ya que media el lucro.

De hecho, ambas posturas coinciden en ese punto, el económico: se llame “gestación subrogada” o “vientre de alquiler”, se trata de una práctica solo a disposición de un pequeño sector rico de la población. Los precios van de los alrededor de 40.000 euros que vale una gestación en Ucrania o Rusia, a los más de 200.000 que acaba costando una en Estados Unidos.

Se podría afirmar que, como en el caso de la importación de leche materna, existe una amplia población pobre que funciona como proveedora de una pequeña élite rica. El centro de la cuestión se encuentra en aquello que se “importa” o compra: fluidos, tejidos y criaturas procedentes del cuerpo de la mujer.