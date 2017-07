A veces nos metemos con la gente, como por ejemplo hace de forma repugnante Alfonso Rojo con Carolina Bescansa, y no tenemos en cuenta de qué mundo vienen, de qué pasado. Somos muy crueles al cebarnos con estas personas ‘especiales’, y eso no está bien.

El pobre Alfonso, cuando solo era Alfonsito, como ahora, debió sufrir el rechazo de papá y mamá. Igual era ya por entonces un pequeño ser despreciable, y realmente su familia tenía motivos para lamentar no haber adoptado un perrito en lugar de haber traído esta desgracia al mundo, pero eso tampoco es excusa para que ataquemos a la pobre criatura.

Alfonso odia mucho y muy fuerte sin ningún sentido aparente, pero igual lo hace con amor, y debido a sus evidentes limitaciones es su forma de mostrar aprecio. ¿Quién puede saber lo que pasa por ese espíritu destruido y ese cerebro despojado de empatía (y neuronas)? Un muchacho que tuvo que aguantar la jugarreta que le hizo su padre con el apellido (quizá de ahí su rencor), y que alguien como Ana Rosa Quintana le abandonase tras utilizar a su propio hermano como negro literario es mucha carga para tan poco caletre. El negro y el rojo se han cruzado demasiado en una vida que iba cara al sol como para no oscurecerla.

Por eso quizá el Alfonsito dolido que lleva dentro ha convertido un accidente de tráfico en un atentado. Y por eso en lugar de titular: “El coche de Carolina Bescansa sufre un reventón y choca contra un autobús”, ha publicado la noticia del siguiente modo: “Carolina Bescansa embiste con su coche a un autobús lleno de pasajeros“, dando a entender que la diputada de Podemos pretendía algo así como provocar una masacre.

Obviamente no ha sido un desliz periodístico (en su descargo recordemos la especial situación anímica de Alfonso), porque es en el interior del artículo donde este hombre destruido se deja llevar por todo ese veneno que lo corroe por dentro y nos ‘informa’ que: “Como resultado del siniestro, el autobús sufrió daños de no mucha consideración, al igual que la propia carretera. En cuanto a Bescansa, por suerte para ella, para sus colegas de Podemos y suponemos que incluso para Nicolás Maduro y sus benefactores chavistas, resultó ilesa“.

Se infiere que a Alfonso le hubiera gustado que el desenlace hubiera sido otro, pues para él no es una suerte que saliera ilesa (la carretera le importa al mismo o superior nivel a la integridad de Bescansa). Y ya de paso se pone a desbarrar sobre Maduro, el chavismo y si no ha acabado en Paracuellos, Corea del Norte y la muerte de Manolete es porque se trataba de una información breve.

No se lo tengamos en cuenta, el pobre ha sufrido mucho y no da para más. Pero tampoco habría que darle alas como hace el Gobierno inflando su panfleto a subvenciones (en forma de publicidad) que pagamos todos. Porque si perjudicial suele ser con este tipo de personas no hacerles caso, mucho peor es potenciar su problema haciéndoles creer que no les pasa nada, e incluso que su “trabajo” merece una generosa recompensa.

Un abrazo Alfonsito, no vayas a creer que nadie te quiere. Que no, tontín, que es broma. La verdad es que eres repugnante, pero dicho siempre desde el cariño.