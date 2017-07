A veces no queda claro si estamos viviendo una distopía o todo es solo una broma muy realista, porque escuchar de presuntos ‘socialistas’ y demócratas varios, que “nunca aceptarán el derecho a decidir” es de aurora boreal. ¿Cómo se atreve nadie a negar un derecho como ese?

Sí, ya sé… si lo que se va a decidir no entra dentro de los parámetros de lo que nos conviene, creemos que nos conviene, o nos han convencido de que nos conviene, ya no jugamos a ese juego de la democracia. Y claro está, lo de decidir la soberanía de un territorio no entra dentro del marco de la cultura ‘española’ ni de su democracia pubescente. Pero como es una decisión que no pone en cuestión ningún derecho humano, si uno es de verdad un demócrata, no cabe otra que aceptar que no conculca las reglas del juego y que por tanto es lícito.

También sé que las leyes pueden utilizarse para negar ese derecho básico, el de decidir. Pero las leyes las hacen las personas, y en este caso concreto las hicieron los herederos del franquismo con la complicidad obligatoria de otros cuantos a los que no les llegaba la camisa al cuerpo. Pero no son una regla inamovible ni un mandato divino, se pueden reformular, reformar o derogar, pero si son claramente contrarias a la lógica y no hay visos de replantearlas, solo cabe la desobediencia a lo injusto.

Llama igualmente la atención que tanta gente que no ha levantado la voz cuando se cedía toda la soberanía nacional a Europa, ahora se indigne porque Cataluña quiere decidir qué es y con quién va a serlo. Indignarse porque un pueblo por fin se mueve no parece demasiado racional en este país de desafectos y pusilánimes crónicos (y de cuñados muy patriotas constantemente estafados por los de las pulseritas en la muñeca). Si acaso deberíamos sentir envidia por la sangre que corre por sus venas, y porque acertada o equivocadamente (el tiempo dirá) al menos están haciendo algo decisivo. Y no, no juguemos a explicarlo en base a que la población está siendo utilizada por los políticos catalanes, porque con esas mismas, y sin siquiera proponer nada atractivo ¿qué están haciendo entonces con nosotros los de aquí?

No soy catalán ni vivo en cataluña, pero les deseo toda la suerte del mundo decidan lo que decidan. España, que no sé muy bien lo que es, ha sido siempre de reyes, nobles, religiosos y familias pudientes, pero nunca ha sido mía, ni seguramente tuya tampoco, así que me da igual la extensión que acabe teniendo y de qué territorios se componga. Pase lo que pase no seré más pobre de lo que soy ni mi vida será más difícil de lo que ya es, o al menos no por eso. Y con suerte, si es que los catalanes abandonan este barco que se va a pique, los que quedemos aquí igual hasta nos espabilamos por contagio y lo salvamos.

Pero ya está bien de equidistancias, ¿a quién no le gustaría librarse de esta España borbónica de los González, Aznar o Rajoy? Pues bien, ellos han decidido moverse e intentarlo, y hablo del pueblo, no de los políticos. No les echemos en cara pretendidas insolidaridades, porque toda paciencia tiene un límite. En todo caso, lo que sí han movido ya, son los cimientos de un régimen decrépito. Ese mismo régimen que no siente ya ni vergüenza al querer criminalizar unas urnas.

En fin, ya se verá hasta dónde llega el impulso, porque todavía no está demasiado claro. Pero no permitamos, si de verdad somos demócratas, que ningún político se sienta cómodo diciendo que nunca aceptará el derecho a decidir, porque eso aquí, si es que el pueblo está a la pretendida altura de una democracia, nadie lo diría sin vergüenza, ni siquiera un político con vocación de tirano.