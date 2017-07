Mohorte | Magnet.Xataca | 7 julio 2017

Tarde o temprano tenía que suceder: la comunidad anglosajona de Twitter debía toparse necesariamente con los legionarios españoles, ejemplo del maximalismo ibérico que puede producir esta enorme piel de toro llamada España, y debía fliparlo en colores. Fliparlo y salivar con su portento sexual… y estética del Orgullo.

Yep: a esta hora de la mañana este tuit de @huwlemmey acumula 2.000 retuits y 4.000 corazoncitos. Un mensaje sugerente (“La Legión Extranjera española no tiene botón en el cuello de la camisa, lo que les convierte en los asesinos más sexys de Europa”) acompañado de cuatro fotos de legionarios cachas han bastado para arrasar.

The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe pic.twitter.com/F7CADFWCFS — Huw Lemmey (@huwlemmey) July 5, 2017

La idea original del tuit era exaltar las virtudes erótico-sexuales de un uniforme descendiente directo del brutalismo ibérico decimonónico y de sus musculados modelos, ejemplos de la raza pura española que desemboca de forma consistente en la Legión. Pero resulta que la mayor parte de las respuestas decidieron tomar otro camino: aquella era una absoluta demostración de cómo en España siempre es el Día del Orgullo.

It's always pride in Spain. That's cool. — Zwoltopia (@Zwoltopia) July 6, 2017

Y en el fondo algo de razón tienen: la parafernalia extravagante, la exhibición gratuita de músculo, la exaltación de la sexualidad masculina y los pantalones extremadamente ceñidos, todo ello sumado a las poses grandilocuentes, los pequeños bonetes y las camisas arremangadas hasta más arriba del bíceps hacen del uniforme legionario un espectáculo en consonancia con el Orgullo.

Nadie los hubiera encontrado ajenos al WorldPride de Madrid el fin de semana pasado.

Naturalmente, muchos usuarios españoles cayeron en la paradoja de inmediato: no había nada más gracioso en el mundo que fetichizar sexualmente desde el colectivo LGBT a un cuerpo militar fundado por uno de los generales más extravagantes, recalcitrantes y peligrosos del franquismo, Millán-Astray, un tipo capaz de vestirse de esta guisa y alineado con las posturas más conservadoras del régimen.

Es decir, es probable que lo último en lo que hubieran pensado los fundadores de la Legión (o incluso los propios legionarios) era en terminar siendo objeto de lascividad sexual por parte del colectivo LGBT. Es de una poética maravillosa.

They have only one rank and it is "papi" — uma debray (@RetchinBtchFace) July 5, 2017

Cor lovely!

Look like their uniforms were designed by Tom of Finland.

Very nice. — Rosie Balls (@RosieBalls) July 6, 2017

En fin, sea como fuere los comentarios de los anglosajones recién aterrizados en la fascinante estética legionaria fueron puro oro: “Sólo tienen un rango y ese es papi”; “Sus trajes parecen diseñados por Tom of Finland” (un diseñador legendario del homoerotismo); “No puedo dejar de mirar” (acompañado de una foto de un auténtico ONVRE legionario fumándose un pitillo).

Otros comenzaron a preguntar que a) si existía algún tipo de porno-legionario por la red, para deleitarse a gusto; y b) si esos pequeños uniformes también se llevaban en invierno, a lo que un avispado español le respondió que qué dice usted, que qué es eso de “invierno”. El asuntó comenzó a desbarrar cuando apareció la cabra de la legión y el pack chanante-sexual fue completo. Sexy pero extremadamente absurdo.

Winter? ¿Qué es eso? — Hi 🌈 I'm Randt (@HRandt) July 6, 2017

It gets better https://t.co/DIIUNdheRh — Lyn B Worrall (@lynbw) July 5, 2017

So, do you like Spanish boys? 😉 pic.twitter.com/D6KdV4XJyw — Carmen Caesaris (@carmen_caesaris) July 6, 2017

La conversación derivó en una larga discusión sobre si eran más gay que fascistas o más fascistas que gay, y sobre aderezos complementarios al asunto como la Leche de Pantera (true story) y el popular “El Novio de la Muerte“, concepto que podría llevarnos toda la semana de explicar a un guiri cualquiera.

Dos detalles: no se trata de la “Legión Extranjera”, una figura sólo reconocida en Francia; y la Legión Española no es el único cuerpo militar de vestimenta absurda (de verano y no de servicio, porque evidentemente no acuden a Afganistán de esta guisa): en Reino Unido tienen a tipos vestidos con faldas escocesas, en Canadá van montados a caballos con casacas rocas y en Italia tienen a los Bersaglieri, esencialmente una charanga.

Pero en fin, otro día de gloria del Ejército Español. Sólo que en otro tipo de campo de batalla.