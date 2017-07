“Es una irresponsabilidad”

Este jueves, en entrevista con el canal del Estado, el ex Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, calificó la propuesta de la oposición como “un desenfado y una gran irresponsabilidad” para con sus propios adeptos.

“¿Cómo es posible que los irrespeten así? ¿Cómo es posible que les digan que los van a convocar a un plebiscito que no es vinculante, que no tiene institucionalidad, que no cree en nadie? ¿Para qué? ¿Para que después que los comprometas con eso y crean que existe, se frustren más porque han sido engañados? (…) Ya la gente está bien frustrada”, apuntó Rodríguez.

Para el ex Fiscal, la oposición venezolana tiene un gran capital político que no ha sabido manejar, por lo que rechazó que decidieran no participar en la Asamblea Nacional Constituyente porque “si ellos hubiesen ido, estaban en posibilidad de ganar 6 a 4”.

“¿Por qué no fueron a la Constituyente? ¿Cuál es la razón por la cual quieren frustrar más a la gente? ¿Quieren que el odio se coma a la gente y que la gente respire odio?”, se preguntó. “¿Lo que quieren es llegar al poder sin tener reglas de ninguna naturaleza? (…) Ellos están sembrando algo que no van a poder recoger”.