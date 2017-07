Sabemos que las encuestas son instrumentos políticos y de parte, y que por tanto hay que cogerlas siempre con pinzas. Pero lo que no se les puede negar, por manipuladas que estén, es que sí sirven para crear tendencias y también para señalarlas en cierta medida. Esto último ocurre especialmente en los periodos no decisivos; aquellos en los que la cocina no se hace tan necesaria. Periodos como el actual, que es, a un año de las últimas elecciones y a tres de las siguientes, algo así como el de la tierra de nadie.

Digamos que en general en momentos así mienten menos, y no todas las empresas lo hacen en el mismo sentido ‘de Estado’, sino defendiendo sus nichos de intereses particulares, por lo que la media de encuestas se acerca bastante a la realidad. Y la realidad apunta a una desafección creciente, pero que se está concentrando en Unidos Podemos. Y tiene lógica.

Antes de nacer Podemos todos los sondeos apuntaban a una abstención extraordinaria, nunca vista en este país. Recuerdo que en 2013 nos hicimos eco de que casi todas las empresas del sector calculaban que se superaría el 40% y alguna llegaba a pronosticar un 50% frente a una media del 25% histórico. Pero apareció Podemos y recogió toda esa desafección llevando de nuevo los porcentajes de participación electoral a medias similares a las de anteriores comicios.

Y eso es todo lo que ha cambiado, porque en realidad desde ese 2013 previo a la existencia de Podemos todo ha variado muy poco si nos centramos en la intención de voto a los partidos tradicionales. Cuatro años después el PSOE se mueve en la misma horquilla de entre 5 y 6 millones de votos, y el PP entre los 7 y los 8 millones. Lo que han recogido finalmente Ciudadanos y Podemos equivale al apoyo previamente perdido por los dos grandes partidos del régimen. Pero no siempre las encuestas han reflejado lo mismo, y por un momento el partido de Pablo Iglesias et al consiguió también atraer a la parte menos condicionable del electorado, la de los abstencionistas activos.

Podemos (sin confluencias ni IU) llegó a contar con un 28% de intención de voto entre julio y noviembre de 2014. A partir de ahí todo ha sido un retroceso paralelo al de la moderación de su discurso, agudizado en los últimos meses.

Y es que resulta obvio, descartado el trasvase de votos, que el perfil sociológico del potencial votante no sectario de Podemos, de izquierda no dogmática, y más analítico y politizado que la media del votante tradicional de los partidos del régimen, no responde íntegramente a las dinámicas mediáticas, y sí más al discurso y los hechos de los proponentes políticos. Y estos (discurso y hechos) han roto muy rápido las expectativas creadas.

La última puntilla, que todavía no se ha hecho notar demasiado pero que será catastrófica en próximas encuestas, la ha dado la calculada indefinición negativa respecto al referéndum catalán, llamando a no votar por no circunscribirse la consulta catalana (que no de Puigdemont) a las reglas del juego legales, porque eso de la desobediencia no está en sus genes. Pero al mismo tiempo pretendiendo participar haciendo bulto como movilización para no perder comba, y a la expectativa del seguimiento que vaya a tener la consulta para apostar por posicionarse de una u otra forma según venga el aire, cambiando cada día de parecer, pese a poner inicialmente palos en las ruedas de un proceso que en este Estado español heredero del franquismo nunca podría ser aprobado legalmente, porque nunca existirán 2/3 de diputados favorables al derecho a decidir.

Y asistiendo a esto parece ser que alguien en Podemos ha olvidado este mapa:

O puede que pese al roto que también les va a hacer en Euskadi el papelón que están haciendo en Cataluña, haya en la dirección de Podemos otro tipo de prioridades que desconocemos. En cualquier caso, puestos a olvidar, que se vayan olvidando de él para siempre después de un tipo de declaraciones entre las que destaca esta de alguien que hasta hoy, e ingenuamente, consideraba sensato:

Es legítimo querer dejarnos aquí con borbones y bárcenas e ir de mano de los pujoles. Como lo es creer que eso no resuelve problema alguno. — Alberto Garzón (@agarzon) July 10, 2017

Garzón sabe perfectamente que lo del referéndum con garantías ha sido inalcanzable, es inalcanzable, y seguirá siendo inalcanzable. Y que si de alguien son cómplices los ‘Pujoles’ es del régimen del 78: de los Rajoy, Aznar, González y borbones varios. El del ‘ara no toca’, siempre fue el caballo de troya (a precio de oro) del nacionalismo español contra el independentismo catalán, y quizá por eso la últimas encuestas sitúan como sexto partido –casi desaparecido– al PDeCat de Puigdemont (antigua CDC y más antigua CiU de Pujol) mientras ERC empieza a barrer en esas mismas encuestas. Así que muy triste lo tuyo, Alberto.

La decidida apuesta de una gran parte de los catalanes ha puesto al descubierto la verdadera cara de mucha gente, pero todo es parte del mismo tufillo que viene desprendiendo el partido en los últimos dos años. Republicanos pero amenazando a la monarquía con dvd’s de series y sonrisas en las reuniones; críticos con la UE y del euro pero firmemente europeístas y ‘euristas’; antimilitaristas pero respetando la integración en la OTAN, bases militares incluidas; laicos pero defendiendo la concesión de medallas a las ‘vírgenes del pueblo’ y muy fans del nuevo Papa; animadores de significantes como los de casta y trama, pero buscando el acercamiento ‘por responsabilidad’ a los que señalan como culpables de la situación (y como ufano adelanta Monereo, algo más que acercamiento) y repartiendo besos, cariños y abrazos a sus integrantes; promotores dialécticos de la participación pero verticales en la práctica y sin propuestas legislativas al respecto, y suma y sigue sacando pecho con los récords en el pago de la deuda (ya olvidadas las auditorías) y condenando a titiriteros pero exigiendo a su vez la liberación de un golpista como Leopoldo López. ¿Seguimos?

Tampoco hay por qué llevarse a engaño ni las manos a la cabeza, la verdad es que la dirección del partido (otra cosa son sus militantes y simpatizantes) nunca ha pretendido que la formación fuera rupturista más que en algún amago discursivo que potenciara la ambigüedad. Y yo he votado por ellos sabiéndolo y aceptando que pese a todo había un pequeño bien en sus propuestas iniciales, algo que suponía mucho más que cualquier otra alternativa que hubiera estado a nuestro alcance hasta ese momento. Las mismas propuestas que progresivamente fueron cayendo de la primera línea del discurso, desde la renta básica universal a la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía… hasta no quedar casi nada, o nada de lo que pudiera marcar la diferencia con otros partidos. Solo gestos inofensivos.

Y hay quien se pregunta por qué están perdiendo apoyos a la carrera.

Esos votantes que pasaban a la abstención en 2013 es muy probable que ya consideren más de lo mismo lo que están percibiendo en 2017, y opten por volver al punto de partida. Por eso en los últimos sondeos el aumento de la abstención se corresponde casi exactamente con la pérdida de apoyos que está sufriendo el partido morado.

Ahora, aunque no escribo para hacer amigos, si es que tienes la tentación de hacerlo, mejor olvida el ad hominem que vayas a dedicarme por lo que digo y mira la luna y no el dedo, porque además comento todo esto casi con resignación, ya que soy de los que, si no tiene nada mejor que hacer ese día, va a seguir votando por lo menos malo, aunque sea por inercia. Y entre ese ‘menos malo’ lo mismo me da IU que Podemos (y como van juntos menos problema). Pero los datos, que es lo que importa, ya están mostrando que no todo el mundo piensa lo mismo ni quiere plantearse lo del ‘mal menor’, máxime sabiendo que su voto no será decisivo por las bajas expectativas de esa opción, que difícilmente volverá a ser ‘ganadora’.

Y es que hasta que no pasen muchos años, quizá dos generaciones, solo hay un granero de votos con el que pueda contar un partido nuevo, y es el de los y las que esperan que se abran caminos con valentía y sinceridad, posicionamiento e integridad. Pero no solo en las palabras: en los hechos. Lo demás ya está todo asignado y sentenciado. Y es que si alguna vez ha hecho falta, ahora ya nadie necesita políticos que se dediquen a decirnos lo que ya sabemos (y sabíamos antes de que aparecieran).

Quizá ahora mismo lo único que podría volver a ilusionar a esa parte de la sociedad desilusionada es que alguien, en un arrebato de humildad y de espíritu de servicio público, proponga dejar de ‘representarnos’ y actuar en favor de, para bien o para mal pero bajo nuestra responsabilidad, como corresponde a un adulto, que podamos hacerlo cada uno de nosotros. Y es que lo de los menús ideológicos ya está pasado de moda, y lo de los partidos y los salvapatrias todavía más. Con o sin buenas intenciones acaban siempre, cuando no convirtiéndose en un foco de corrupción, sí en un nido de parásitos dispuestos a vivir indefinidamente de los demás, aunque no sirvan para nada.