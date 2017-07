Francisca Bravo | El Diario | 13/07/2017

Podemos Castilla-La Mancha entrará en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Lo hará de forma doble, con una vicepresidencia y también con un cargo responsable del Plan de Rentas que ha propuesto la formación morada. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, después de una reunión de más de tres horas. A la misma asistieron también el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, la secretaria de Organización de Podemos, María Díaz, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Las incorporaciones, ha señalado García-Page, se deben a la necesidad de que haya un nivel “claro de coordinación” y una responsabilidad “concreta” con el Plan de Garantías. “Es un planteamiento sincero y franco pensando en dar la tranquilidad y las garantías”, afirmó el socialista. Page también explicó que para dar solución a la situación regional no se podía tomar sólo un acuerdo “coyuntural para salir del paso”. De este modo, se planteó un “escenario de estabilidad” para los dos años restantes de legislatura.

García Molina ha agradecido el ofrecimiento del socialista, pero ha matizado que todavía se debe consultar a los órganos del partido, el Consejo de Coordinación y el Consejo Ciudadano y también a los militantes. “Cualquier paso debe ser consultado a nuestros inscritos e inscritas y, por lo tanto, lo acogemos con cautela. Creo que es un ofrecimiento honesto y de verdad, pero debemos reflexionar sobre ello y preguntar a la militancia”, señaló el también diputado regional.

Pablo Iglesias ha felicitado ya a José García Molina en Twitter

Hacemos política para cambiar las cosas. A veces, sólo gobernar garantiza el cambio. Ahora las bases decidirán. Felicidades @josegarmolina pic.twitter.com/yp5nTBZGMZ — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 13, 2017

Acuerdo de presupuestos para 2017

Emiliano García-Page explicó, además, que a este acuerdo no se hubiese llegado si no se hubiese acordado ya “la miga” de los presupuestos. “Tenemos un planteamiento acordado sobre la base de fondo. Hace dos meses no fue posible y no vamos a volver la mirada hacia atrás, hemos planteado mirar hacia adelante”, afirmó Page, un planteamiento que también ha compartido García Molina. Para ello, el consejo de Gobierno se reunirá este viernes en una sesión extraordinaria para “tomar en consideración” el proyecto de las cuentas.

Page aseguró que lo que se plantea en estas nuevas cuentas es “en esencia” lo que se trató en los presupuestos de 2016 y en el acuerdo de investidura y trabajará con los objetivos que se consideran “prioritarios”. Entre otros, señaló el impulso del sistema educativo, que incorporará “medidas importantes” para los interinos o la sanidad que ha sido una prioridad “desde el primer momento”. Además, también incorpora “claros avances” para los trabajadores públicos, como el resarcimiento de la llamada ‘tasa Cospedal’ y también se modificará el marco de diálogo con los representantes sindicales en la función pública.

El secretario general de Podemos afirmó por su parte que lo más importante es “pensar en el futuro” y en lo que puede “llegar a unir” a las formaciones, con políticas “pensadas para la ciudadanía” y demostrar que son “capaces de ponerlas en marcha conjuntamente y de “dar garantías para generar confianza”. “Esa es la clave, que haya garantías y confianza y estabilidad. Esta es una de las cuestiones que estamos acordando, que Castilla-La Mancha merece esta confianza y esa estabilidad”

Meses de “atasco”

La decisión cierra un largo proceso tras el rechazo de la formación morada a las cuentas regionales, en el que han llovido las críticas tanto especialmente a García-Page, acusado de “no ser capaz” de gestionar la región. El presidente regional llegó a insinuar también, en varias ocasiones, la posibilidad de convocar unas elecciones adelantadas en caso de no llegar a un acuerdo presupuestario.

Tras el rechazo de Podemos a los presupuestos, las comunicaciones que se han hecho públicas han sido las mínimas. La formación morada insistía que no había comunicación por parte del Gobierno de Emiliano García-Page y repetían que estaban disponibles para recibir una llamada del PSOE. Por su parte, el Ejecutivo regional aseveraba que las negociaciones de los presupuestos se llevarían a cabo en las mismas Cortes regionales y no de manera previa como había ocurrido con las primeras cuentas de este año.

Este mismo jueves, tanto PSOE como PP concedieron haber mantenido “conversaciones”, pero no negociaciones, para ver si podían sacar adelante los presupuestos. Mientras desde el Gobierno de Castilla-La Mancha señalan que la predisposición de los ‘populares’ fue mala desde el principio, desde el Partido Popular aseguran que el detonante para romper con los encuentros fue la negativa a bajar los impuestos para homologarlos a los de la Comunidad de Madrid.