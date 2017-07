RT | 21 julio 2017

El continente antártico se sigue resquebrajando, una semana después de que se desgajara un trozo de hielo de un billón de toneladas.

Una nueva grieta ha aparecido en la plataforma de hielo Larsen C de la Antártida, una semana luego de que el iceberg A68 —de un billón de toneladas y 5.800 kilómetros cuadrados de superficie— se desprendiera de ese témpano. Sobre esto comunican investigadores del Proyecto MIDAS, que descubrieron la fisura tras analizar imágenes satelitales de alta resolución.

“Una nueva fisura parece estar extendiéndose hacia el norte […] y puede resultar en una mayor pérdida de área en la plataforma de hielo”, advierten los científicos en un comunicado.

La grieta tiene una longitud de cerca de 6 kilómetros, partiendo del punto de separación del A68. Adrian Luckman, experto en glaciología y líder de la investigación de MIDAS, afirma que —a pesar de que todavía “no hay motivo de preocupación”— la fisura podría extenderse hasta Bawden Ice Rise, un punto geográfico “crucial para la estabilización de la plataforma de hielo Larsen C”.

A quick blog update on how Larsen C is responding to the calving of Iceberg A68: https://t.co/idWt1R80H2 pic.twitter.com/F9vBYTFZDU

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 19, 2017