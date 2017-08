El estudio considera que los principales factores detrás del calentamiento serán el incremento global del Producto Interior Bruto per cápita, y la intensidad de carbono (emisiones de CO2 por unidad de PIB). “Las políticas de reducción del Producto Interior Bruto son poco probables, y el impacto del crecimiento demográfico no será importante”, afirman los autores, recomendando que los esfuerzos se dirijan a controlar la intensidad de carbono reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

En declaraciones al medio británico The Guardian, el autor principal del trabajo, Adrian Raftery, de la Universidad de Washington, afirmó que “nos queda muy poco tiempo” si queremos evitar un calentamiento por encima de los 2ºC. No obstante, Raftery subrayó que la severidad de los resultados no deben usarse para decir que ya no hay nada que hacer: “Evitar los límites más altos de temperatura […] es aún más importante, y también requiere acción urgente”.

El estudio analiza los compromisos adquiridos por la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, Japón e India en el Acuerdo de París. Según los resultados, incluso si los bloques más industrializados (UE y EEUU) redujeran sus emisiones hasta cumplir los objetivos del Acuerdo de París, “una reducción rápida aún sería necesaria para evitar que el planeta se calentase por encima de los 2ºC”.

Los países firmantes del Acuerdo de París fijaron en 2ºC el límite de calentamiento que permitiría evitar los peores efectos del cambio climático. Sin embargo, el límite es demasiado alto, y el tratado prevé que los Estados establezcan límites más ambiciosos para acercarse a un calentamiento máximo de 1,5ºC sobre niveles preindustriales, lo que limitaría el ascenso del nivel del mar a alrededor de un metro. Por encima de 2ºC, los efectos más desastrosos del cambio climático quedarían, previsiblemente, fuera del control humano.

Crecimiento demográfico

La proyección se basa en el análisis de dos variables: el crecimiento global de la población y el del PIB. Para el año 2100, las Naciones Unidas esperan que haya entre 9.700 y 12.900 millones de humanos en el planeta, y que el PIB per cápita crezca a un ritmo de 1,8% aproximadamente. Estas dos tendencias, combinadas, contrarrestarían los esfuerzos por mantener la concentración de gases de efecto invernadero bajo control.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas trabaja sobre cuatro supuestas trayectorias climáticas, basadas en el calentamiento esperable según las concentraciones de CO2 en la atmósfera. El estudio critica que solo la más pesimista de estas trayectorias considera que la población superará los 9.700 millones de habitantes en 2100. Según los autores, es necesario plantear el “impacto de una mayor población sobre el clima” del futuro.

Sin embargo, el bajo nivel de desarrollo económico de los países del África subsahariana (donde se espera que se produzca la mayor parte del crecimiento demográfico), reduciría el impacto de la población sobre el clima. El conjunto de Estados de la región representará, según los modelos, tan solo un 6% de las emisiones globales de CO2 para finales de siglo.