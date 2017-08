RT | 2 agosto 2017

Los intereses energéticos siguen determinando la política estadounidense respecto al país latinoamericano.

WikiLeaks recordó en su Twitter que el mayor interés que sigue persiguiendo EE.UU. en Venezuela desde hace décadas puede ser el petróleo.

“¿Cuál es el interés número uno de EE.UU. en Venezuela? Si la historia clasificada del Departamento de Estado de EE.UU. sirve de guía, es el petróleo”, escribió la organización.

What is the #1 U.S. interest in Venezuela? If the classified history of the U.S. State Department is a guide, oil. https://t.co/xCRNDT1oMF pic.twitter.com/8Z1e0IsKND

— WikiLeaks (@wikileaks) August 2, 2017