Ya está bien de medias tintas, y de tanto delator “sí… pero” pretendiendo una falsa equidistancia que tiene mucho que ver con una intestinalidad patriotera latente. Todo lo que está ocurriendo estos días tiene un nombre. Todo. Desde las surrealistas declaraciones de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz o Alfonso Dastis ciscándose en la realidad por sus santas narices, pasando por las actuaciones de las altas instancias de la “justicia” española y acabando en la brutalidad de sus perros de presa. Se llama fascismo.

Y sigue siendo igual de peligroso que siempre. Especialmente cuando solo se percibe en los demás.

Es muy común leer o escuchar eso de: “En España no surgen partidos de ultraderecha como en Francia, Holanda o Alemania”, “algo bueno tenemos”. Y no sabemos cuánto nos estamos equivocando. Porque en esos países aún se diferencia a los que lo son de los que no, y por eso se percibe su emergencia. Y porque en esos países como mucho consiguen ser oposición. Aquí, con la única diferencia de que no hay euroescepticismo, gobiernan, y todos tan contentos porque nada pueda crecer a su derecha.

Y es que ya hay muy poco a la derecha de esto…

Las cosas por su nombre: esto es FASCISMO. pic.twitter.com/iyzUrHnjmo — Pablo Soto (@pabloMP2P) 2 de octubre de 2017

Tengamos cuidado con lo que no vemos o no queremos ver, porque la historia está repleta de ejemplos para no repetir.