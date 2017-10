Decir que el asunto de la independencia de Cataluña está cada vez más tenso y complicado no es ninguna novedad, e insistir en que la única vía razonable es la del diálogo, tampoco parece demasiado novedoso. Pero a estas alturas ya no sé si me producen mayor rechazo los cromañones que apoyan la violencia y el totalitarismo como medio para evitar la ‘ruptura’, o los y las sinvergüenzas que se dirigen a ambas partes de esta disputa exigiéndoles acuerdos.

Hay que tener mucho cuajo, o estar muy bien pagado (o ser un miserable muy barato) para poner al mismo nivel a los que llevan cinco años intentando dialogar y los que llevan ese mismo tiempo negándose a hacerlo si de cuestionar la muy monárquica y también muy franquista sagrada unidad de la patria se trata. ¿De qué vais?

Aquí hace muchos golpes y declaraciones que ya ha quedado claro que no se trata de una cuestión de independentistas y/o soberanistas contra unionistas, sino de demócratas contra fascistas, y solo hay que ver quiénes apoyan una postura u otra para tenerlo claro.

Diálogo, claro que hay que exigir diálogo, pero solo a quien se niega a dialogar, no a quien no ha dejado de desearlo nunca, y tampoco ahora. Y una vez conseguido ya podremos entrar en la legitimidad o no de aquello a lo que se aspira o aquello a lo que otros no quieren que se aspire. Ya podremos discutir si es más o menos egoísta no dejar que unos se vayan o querer dejar de pertenecer a un país que vota incansablemente a corruptos y sinvergüenzas. O por qué produce tanta tensión eso del patriotismo y las fronteras administrativas.

Ya sé, ya sé, en Cataluña también votan a corruptos. Vale, venga, aunque las últimas encuestas dejan al PDeCAT (heredero de la muy corrupta y muy ‘honorable’ CiU, compañera de negocios del PPSOE) descolgado y apuntan a otros derroteros, vamos a imaginar que sorprendentemente vuelven a ganar… pues muy bien, al menos los catalanes habrán eliminado duplicidades, y ya solo tendrán que aguantar a sus propios corruptos, a sus propios antidisturbios, a sus propios medios de comunicación y a su propia ‘Justicia’. Porque esto no va tanto de nacionalismos o identidades, o de falta de solidaridad, y a las encuestas de los últimos años me remito, como sí va de la oportunidad, como último recurso, de librarse del PP, de una parte de los corruptos, y de casi todo el franquismo sociológico de esa España por cojones. O simplemente va de responder de alguna manera a una situación que acaba con la paciencia de cualquiera. O al menos, como no tengo alma de mártir, ese sería mi motivo, apátrida como soy desde que me parieron, para votar sí a la independencia si es que viviera en Cataluña o fuera catalán. Porque toda esperanza tiene un límite, y en España no hay motivos para creer que alguna vez gobernará un partido medio normal, y mucho menos para imaginar que habrá una mayoría suficiente a favor de un democrático referéndum pactado, sabiendo que todos los partidos dinásticos (PP, PSOE e incluyamos a C’s) son claramente contrarios a esa posibilidad, y a la democracia misma.

Así que sería muy de agradecer que toda la canalla del españolismo progre/psoeísta se dedicara a abandonar esa cínica y muy medida equidistancia, y empezara a llamar a las cosas por su nombre. Pero no esperemos milagros, porque toda esa canalla forma parte del mismo sistema, y no va a tirar piedras contra su propio tejado.