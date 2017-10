No es la exposición más amable que se ha escuchado en un Pleno, eso puede ser verdad. Y ni falta que hace que lo sea. La verdad no ofende, aunque sí suele doler, pero siempre a condición de que el objetivo de esas verdades conserve un mínimo de decencia o de vergüenza. Y no, no ha lugar.

Bien, Alberto Cubero, bien. Este es el estilo y el tono directo que se empieza a echar en falta por parte de los cargos electos de la política española no afecta al régimen, y sin necesidad de mentir como ellos hacen. Porque el ‘lunnismo’ naif del que se está haciendo uso y abuso por parte de demasiados actores de la oposición estaría bien si viviéramos en un país medio normal y nos enfrentásemos a personas sensatas y dignas. O como mínimo receptivas y con solución. Y no es el caso.

Tal cual.